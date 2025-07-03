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Потрібен витяг з НМТ для вступу за кордон? В УЦОЯО роз’яснили, як його отримати

Четвер 03 липня 2025 12:47
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Потрібен витяг з НМТ для вступу за кордон? В УЦОЯО роз’яснили, як його отримати Фото: Як отримати результати НМТ (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Центрі оцінювання якості освіти нагадали, що учасники НМТ, які вступають до українських або закордонних вишів, можуть оформити витяг з результатами тесту. Це особливо актуально для тих, хто подає документи за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Для вступу до українських ЗВО достатньо сертифіката учасника НМТ та інформаційної картки, які доступні в особистому кабінеті. Водночас для вступу за кордон може знадобитися витяг з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи.

Витяг можна замовити лише через електронну форму у Сервісі формування запиту. Інші способи подання заявок не передбачено. Він надається безкоштовно упродовж до 5 робочих днів.

Скористатися сервісом можуть як учасники НМТ-2025, так і попередніх років (НМТ/ЗНО).

Отримати документ можна:

  • особисто в Києві (вул. Винниченка, 5),
  • через довірену особу (за попереднім зазначенням у заявці),
  • поштою в межах України ("Укрпошта" - безкоштовно, "Нова пошта" - за рахунок отримувача).

УЦОЯО наголошує, що витяги за кордон не надсилаються. Також закликають їх оформлювати лише через офіційний сервіс.

Нагадаємо, 2 липня учасники НМТ-2025 отримали офіційні результати в персональних кабінетах. Вони вже можуть сформувати інформаційну картку для вступу в українські виші. А з 4 липня стане доступним замовлення витягу з результатами для подання в закордонні університети.

Також ми розповідали, що у 2025 році вступники подають заяви до вишів онлайн через електронні кабінети, реєстрація яких стартувала 1 липня і триватиме до 20 жовтня. Для створення кабінету потрібні дані НМТ, документа про освіту та особи. Подати можна до 5 заяв на бюджет і до 10 - на контракт. Прийом заяв триває з 19 липня до 1 серпня.

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Вступна кампанія НМТ Освіта в Україні
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