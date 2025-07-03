Потрібен витяг з НМТ для вступу за кордон? В УЦОЯО роз’яснили, як його отримати

У Центрі оцінювання якості освіти нагадали, що учасники НМТ, які вступають до українських або закордонних вишів, можуть оформити витяг з результатами тесту. Це особливо актуально для тих, хто подає документи за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Для вступу до українських ЗВО достатньо сертифіката учасника НМТ та інформаційної картки, які доступні в особистому кабінеті. Водночас для вступу за кордон може знадобитися витяг з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи.

Витяг можна замовити лише через електронну форму у Сервісі формування запиту. Інші способи подання заявок не передбачено. Він надається безкоштовно упродовж до 5 робочих днів.

Скористатися сервісом можуть як учасники НМТ-2025, так і попередніх років (НМТ/ЗНО).

Отримати документ можна:

особисто в Києві (вул. Винниченка, 5),

через довірену особу (за попереднім зазначенням у заявці),

поштою в межах України ("Укрпошта" - безкоштовно, "Нова пошта" - за рахунок отримувача).

УЦОЯО наголошує, що витяги за кордон не надсилаються. Також закликають їх оформлювати лише через офіційний сервіс.