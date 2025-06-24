Вступу не завадить? Який предмет на НМТ майже не впливає на творчі спеціальності
Результати національного мультипредметного тесту (НМТ) по одному з предметів майже не впливають на конкурсний бал для творчих спеціальностей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг директорки Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко.
Який предмет не є вирішальним для вступників на творчі спеціальності
За словами експерта, для вступників на творчі спеціальності не є вирішальним предметом математика.
Тобто результати НМТ з математики "майже не впливають на конкурсний бал" для творчих спеціальностей.
Вакуленко уточнила, що їх роль при цьому - мінімальна. Головне, щоб абітурієнт подолав "пороговий бал".
Очільниця УЦОЯО нагадала, що механізм вступу до закладів вищої освіти передбачає коефіцієнти, які враховують специфіку обраної спеціальності.
"Вже у відповідному порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти, результати кожного з предметів... до цих результатів застосовується коефіцієнт. І значення цього коефіцієнта залежить від того, якою є спеціальність, на яку вступає особа, випускник", - розповіла Вакуленко.
Вона додала: якщо йдеться про творчі спеціальності, то цей коефіцієнт, застосований до математики, є мінімальним.
"Пороговий бал у цьогорічному оцінюванні - 5 тестових балів із 32. При цьому завдання, які потрібно виконати для того, щоб отримати цей тестовий бал, це завдання програм 5, 6, 7 класу", - підсумувала експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що учасники, які проходили основні сесії НМТ до 5 червня включно, вже можуть переглянути свої результати у персональних кабінетах.
Ті ж із громадян, які складали НМТ після 5 червня, зможуть переглянути свої результати пізніше.
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