НМТ з історії України: випускників попередили про фейки й маніпуляції в мережі

Останнім часом у соціальних мережах поширюється маніпулятивна інформація про зміст національного мультипредметного тесту (НМТ) з історії України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Які саме маніпуляції ширяться у мережі

Українцям розповіли, що у мережі нині ширяться різні маніпулятивні твердження щодо змісту завдань НМТ з історії України.

Зазначається, зокрема, буцімто програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (відповідно до якої розробляють завдання НМТ), побудована на малозначущих для вступників подіях і постатях, що зумовлює:

оцінювання пам'яті вступників і вступниць;

а не їхнє історичне мислення.

"З програмою оцінювання може ознайомитися кожний вступник і кожна вступниця і переконатися, що у документі відсутні згадки про переважну більшість діячів, про яких іронічно зауважують коментатори", - зауважили в УЦОЯО.

Уточнюється, що в ній, зокрема, немає таких: Швайпольт Фіоль, Сигизмунд, Авенаріус, Юркевич, Вахнянин, Плетенецький, Осипковський та ін.

"Коментатори наводять різні приклади таких історичних діячів і подій, ілюструють свої твердження неякісними тестовими завданнями, що їх буцімто пропонуються вступникам", - розповіли в УЦОЯО.

Також не відповідає дійсності й закид про те, нібито програма тестування передбачає знання деталей десяти російсько-турецьких війн.

"Найперше - з огляду на те, що їх стільки не було, а також тому, що програмою насамперед передбачено перевірку розуміння вступником українського контексту ключових історичних подій", - пояснили в центрі оцінювання якості освіти.

Крім того, в негативному контексті коментатори згадують представників полемічної літератури - попри те, що полемісти неабияк вплинули на суспільно-політичні та культурні процеси XVI ст.

"Натомість чимало подій чи діячів, що фігурують у дописах у соціальних мережах як "надлишкові для вивчення", мали неабияке значення для становлення Української держави", - додали в УЦОЯО.

Уточнюється, що применшення їх історичного значення свідчить лише про недостатню історичну грамотність окремих дописувачів.

Наголошується, що подекуди для ілюстрації своїх тверджень коментатори використовують оприлюднені недоброчесними учасниками цьогорічного тестування завдання.

"Зауважимо, що для збереження матеріалів оцінювання УЦОЯО забирає у вступників чернетки, відтак абсолютна більшість опублікованих матеріалів, є перегуками й здогадками, а не завданнями, які пропонувалися вступникам", - нагадали українцям.

Зазначається також, що частими у таких ілюстраціях є:

некоректно сформульовані умови та варіанти відповідей;

недоречно підібрані джерела;

упущені важливі деталі (які ускладнюють або унеможливлюють обрання правильної відповіді).

Як приклад в УЦОЯО навели "завдання", в якому "автор" в умові проігнорував указаний в оригіналі період - ХІХ ст. - спотворивши як події, так і твердження, що відображають реакцію на них.

Фейкове "завдання" (скриншот: testportal.gov.ua)

Тим часом оригінал завдання, з яким працювали учасники тестування, мав інший вигляд.

Оригінал завдання (скриншот: testportal.gov.ua)

"Відмінності між оригіналом і переказом очевидні", - зазначили в УЦОЯО.

Українцям навели також ще один приклад фейкового завдання.

Ще одне "завдання" з мережі (скриншот: testportal.gov.ua)

"Автор-зливач" вважає його таким, що було на реальному тестуванні. Він, "творчо опрацювавши" картосхему, вважає, що вона відображає події, оспівані у "Слові о полку Ігоревім", - уточнили в УЦОЯО.

З громадянами поділились також оригіналом завдання, з яким працювали учасники тестування.

Оригінал тестового завдання (скриншот: testportal.gov.ua)

Хто і як складає завдання з історії України для НМТ

Українцям розповіли, що програма ЗНО з історії України (відповідно до якої розробляють завдання НМТ), розроблена спеціальною комісією Міністерства освіти й науки України:

на основі Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

відповідно чинній навчальній програмі з історії України для закладів загальної середньої освіти.

Наголошується, що УЦОЯО замовляє тестові завдання у сертифікованих авторів, які:

пройшли навчання з тестології;

є фахівцями в історичній галузі;

розуміються на змісті викладання історії в закладах освіти.

При цьому кожне завдання аналізують два незалежних експерти. Вони, зокрема, визначають:

його відповідність програмі;

його коректність;

відсутність помилок.

"Потім добірки з таких завдань пропонуються певній вибірці учнів або студентів, тобто апробуються", - додали в УЦОЯО.

Зазначається, що такий алгоритм потрібен для того, щоб переконатися: завдання працює правильно та перевіряє саме те і саме в той спосіб, на що першочергово спрямоване.

Укладаючи добірки тестів з історії України, фахівці УЦОЯО обов'язково включають завдання, які перевіряють уміння вступників:

орієнтуватися в історичному часі (хронологічна компетентність) та просторі (просторова компетентність);

працювати з джерелами історичної інформації, інтерпретувати їхній зміст, критично аналізувати (інформаційна компетентність);

формулювати оцінки та версії історичних подій відповідно до загальнолюдських цінностей певного часу та певної групи людей (аксіологічна компетентність).

Пояснюється, що такий складний і довготривалий процес підготовлення тестових добірок дає змогу забезпечити відбір абітурієнтів, які зможуть успішно навчатися в закладах вищої освіти.

"Наостанок інформуємо, що фахівці УЦОЯО готові реагувати на конструктивну критику, розглянути обґрунтовані претензії та пропозиції", - підсумували в державній установі.