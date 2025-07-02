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Оприлюднено результати НМТ-2025: як дізнатися свої бали та що робити далі

Середа 02 липня 2025 13:48
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Оприлюднено результати НМТ-2025: як дізнатися свої бали та що робити далі Фото: НМТ-2025 в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ), які складали його з 11 до 20 червня, сьогодні, 2 липня, отримали офіційні результати. Вони доступні в персональних кабінетах.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Що вже доступно

У вкладці "Результат НМТ-2025" учасники можуть сформувати інформаційну картку, яка потрібна для вступу до українських закладів вищої освіти. Також доступна картка результатів за предметами.

Усього у червні було проведено 17 основних сесій НМТ, для кожної з яких підготували унікальний варіант тесту. Оцінювання відповідей здійснювалося за спеціальними схемами, а остаточні бали вирахували після повторної перевірки всіх відповідей.

Сьогодні УЦОЯО передає результати основних сесій до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), яка використовується в системі вступу.

Документ для іноземних університетів

Для подання результатів НМТ до закордонних вишів з 4 липня можна буде замовити витяг із результатів - з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи. В Україні для вступу цей документ не потрібен.

Нагадаємо, в Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів для вступників-2025. Подати заяви до вишів можна онлайн з 1 липня до 20 жовтня. У кабінеті потрібно вказати особисті дані, сертифікати НМТ, документи про освіту та фото. Подання заяв на бюджет відбуватиметься з 19 липня до 1 серпня. Абітурієнти можуть подати до 5 заяв на бюджет і до 10 - на контракт.

Також ми розповідали, що потрібно зробити вступникам після 1 липня 2025 року.

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Вступна кампанія НМТ
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