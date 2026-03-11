ua en ru
Ср, 11 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Реєстрація на НМТ-2026: чому допомога школи може коштувати учням вступу

17:02 11.03.2026 Ср
3 хв
Вчителі хочуть як краще, але стороння допомога може нашкодити
aimg Ірина Костенко
Реєстрація на НМТ-2026: чому допомога школи може коштувати учням вступу "Гуманітарна допомога" педагогів учням під час реєстрації на НМТ не потрібна (фото ілюстративне: Getty Images)

Реєстрація на НМТ - особиста відповідальність вступника. Хоча деякі навчальні заклади досі реєструють школярів "централізовано", насправді краще так не робити.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова заступника директора Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти (ІФРЦОЯО) Івана Любінця в інтерв'ю газеті "Галичина".

Читайте також: Реєстрація на НМТ-2026: як створити свій кабінет і що стане підставою для відмови

Головне:

  • Процедура: якщо підготувати копії необхідних документів заздалегідь або скористатися "Дією", реєстрація на НМТ буде швидкою.
  • Строк очікування: після реєстрації відповідь надійде у персональний кабінет упродовж 10 календарних днів.
  • Робота над помилками: у разі неточностей документи можна замінити, але зробити це потрібно в чітко окреслений термін.
  • Позиція експерта: школи не повинні реєструвати учнів "централізовано", оскільки "людський фактор" може призвести до помилок.
  • Особистий контроль: за реєстрацію на НМТ відповідає лише майбутній випускник, а не вчителі чи батьки.

Скільки часу займає реєстрація і що потім

У цьогорічній процедурі реєстрації на національний мультипредметний тест (НМТ), за словами експерта, "радикальних змін" немає. Технічно вона - "майже аналогічна торішній".

"Втім, те, що є звичним для нас, для абітурієнта, який реєструється вперше, - завжди стрес і випробування", - визнав Любінець.

При цьому "якщо заздалегідь підготувати копії документів або скористатися застосунком "Дія" - процес триватиме не більше п'яти хвилин".

"Хочу звернутися до всіх учасників: після реєстрації відповідь надійде у ваш персональний кабінет упродовж 10 календарних днів. Саме такий термін маємо на опрацювання заявок", - нагадав фахівець.

Отже, якщо людина відправила заяву сьогодні, "немає потреби вже завтра телефонувати на "гарячу лінію".

"Перші 8-9 днів можете бути абсолютно спокійними", - додав заступник директора ІФРЦОЯО.

В який спосіб можна виправити помилки

"Якщо під час опрацювання виникнуть неточності, у персональному кабінеті з'явиться інформація про необхідність доопрацювання реєстраційних документів із зазначенням причини", - повідомив Любінець.

Усунути її, за словами спеціаліста, просто - "достатньо завантажити нову, правильну версію файлів".

"Як правило, зауваження стосуються технічних помилок або завантаження документів, що не відповідають вимогам", - поділився він.

Важливо при цьому, що всі неточності, пов'язані із документами, потрібно виправити до 7 квітня 2026 року.

"Після цієї дати зробити це буде неможливо. Якщо неточності залишаться, будемо змушені відмовити таким учасникам у реєстрації", - зауважив представник ІФРЦОЯО.

Чому школам за реєстрацію краще не братись

Любінець наголосив, що реєстрація на НМТ - особиста відповідальність вступника (не школи або його батьків).

"На жаль, чимало навчальних закладів досі реєструють школярів централізовано", - визнав фахівець.

Однак коли "вчитель інформатики чи хтось інший реєструє 30-40 осіб поспіль, виникають помилки".

"Наприклад під прізвищем дівчини завантажено документ її однокласника. Людина може банально помилитися", - пояснив експерт.

Він також висловив власну позицію: "Заклади освіти не повинні надавати таку "гуманітарну допомогу".

"Дирекція школи має видати довідки або провести ознайомче заняття, але не робити все за учня", - зауважив Любінець.

За його словами, "інколи стає смішно" - "коли на гарячу лінію телефонують і кажуть: "Мене реєструвала вчителька і припустилася помилки в моєму імені".

"Вибачте, але це ваша відповідальність. Школа надає освітні послуги, а не послуги з реєстрації. Програма дуже проста, вона не складніша за додатки, якими молодь користується щодня", - підсумував заступник директора ІФРЦОЯО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як не проґавити НМТ-2026 - що потрібно знати про ключові дати та правила цьогорічного випробування.

Крім того, ми розповідали про вступ на магістратуру та аспірантуру у 2026 році (які іспити потрібно складати та в які дати - за яким графіком).

Читайте також про НМТ-2026 за кордоном - які міста додали у список для реєстрації та куди записатись вже неможливо.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УЦОКО Школа Вступна кампанія Дія НМТ Поради Вчитель Документи Випускники Абітурієнти
Новини
Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС
Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком