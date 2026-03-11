ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Регистрация на НМТ-2026: почему помощь школы может стоить ученикам поступления

17:02 11.03.2026 Ср
3 мин
Учителя хотят как лучше, но посторонняя помощь может навредить
aimg Ирина Костенко
Регистрация на НМТ-2026: почему помощь школы может стоить ученикам поступления "Гуманитарная помощь" педагогов ученикам при регистрации на НМТ не нужна (фото иллюстративное: Getty Images)

Регистрация на НМТ - личная ответственность поступающего. Хотя некоторые учебные заведения до сих пор регистрируют школьников "централизованно", на самом деле лучше так не делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя директора Ивано-Франковского регионального центра оценивания качества образования (ИФРЦОКО) Ивана Любинца в интервью газете "Галичина".

Читайте также: Регистрация на НМТ-2026: как создать свой кабинет и что станет основанием для отказа

Главное:

  • Процедура: если подготовить копии необходимых документов заранее или воспользоваться "Дія", регистрация на НМТ будет быстрой.
  • Срок ожидания: после регистрации ответ поступит в персональный кабинет в течение 10 календарных дней.
  • Работа над ошибками: в случае неточностей документы можно заменить, но сделать это нужно в четко очерченный срок.
  • Позиция эксперта: школы не должны регистрировать учеников "централизованно", поскольку "человеческий фактор" может привести к ошибкам.
  • Личный контроль: за регистрацию на НМТ отвечает только будущий выпускник, а не учителя или родители.

Сколько времени занимает регистрация и что потом

В нынешней процедуре регистрации на национальный мультипредметный тест (НМТ), по словам эксперта, "радикальных изменений" нет. Технически она - "почти аналогична прошлогодней".

"Впрочем, то, что является привычным для нас, для абитуриента, который регистрируется впервые, - всегда стресс и испытание", - признал Любинец.

При этом "если заранее подготовить копии документов или воспользоваться приложением "Дія" - процесс займет не более пяти минут".

"Хочу обратиться ко всем участникам: после регистрации ответ поступит в ваш персональный кабинет в течение 10 календарных дней. Именно такой срок есть на обработку заявок", - напомнил специалист.

Следовательно, если человек отправил заявление сегодня, "нет необходимости уже завтра звонить на "горячую линию".

"Первые 8-9 дней можете быть абсолютно спокойными", - добавил заместитель директора ИФРЦОКО.

Каким образом можно исправить ошибки

"Если во время обработки возникнут неточности, в персональном кабинете появится информация о необходимости доработки регистрационных документов с указанием причины", - сообщил Любинец.

Устранить ее, по словам специалиста, просто - "достаточно загрузить новую, правильную версию файлов".

"Как правило, замечания касаются технических ошибок или загрузки документов, не соответствующих требованиям", - поделился он.

Важно при этом, что все неточности, связанные с документами, нужно исправить до 7 апреля 2026 года.

"После этой даты сделать это будет невозможно. Если неточности останутся, будем вынуждены отказать таким участникам в регистрации", - отметил представитель ИФРЦОКО.

Почему школам за регистрацию лучше не браться

Любинец подчеркнул, что регистрация на НМТ - личная ответственность абитуриента (не школы или его родителей).

"К сожалению, многие учебные заведения до сих пор регистрируют школьников централизованно", - признал специалист.

Однако когда "учитель информатики или кто-то другой регистрирует 30-40 человек подряд, возникают ошибки".

"Например, под фамилией девушки загружен документ ее одноклассника. Человек может банально ошибиться", - объяснил эксперт.

Он также высказал собственную позицию: "Учебные заведения не должны предоставлять такую "гуманитарную помощь".

"Дирекция школы должна выдать справки или провести ознакомительное занятие, но не делать все за ученика", - отметил Любинец.

По его словам, "иногда становится смешно" - "когда на горячую линию звонят и говорят: "Меня регистрировала учительница и допустила ошибку в моем имени".

"Извините, но это ваша ответственность. Школа предоставляет образовательные услуги, а не услуги по регистрации. Программа очень простая, она не сложнее приложений, которыми молодежь пользуется ежедневно", - подытожил заместитель директора ИФРЦОКО.

Напомним, ранее мы сообщали, как не пропустить НМТ-2026 - что нужно знать о ключевых датах и правилах нынешнего испытания.

Кроме того, мы рассказывали о поступлении в магистратуру и аспирантуру в 2026 году (какие экзамены нужно сдавать и в какие даты - по какому графику).

Читайте также про НМТ-2026 за границей - какие города добавили в список для регистрации и куда записаться уже невозможно.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УЦОКО Школа Вступительная кампания Дия НМТ Советы Учитель Документы Выпускники Абитуриенты
Новости
Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС
Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко