Ратификация Стамбульской конвенции и удар по "вышкам Бойко": новости за 20 июня

Верховная рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию, украинские войска ударили ракетами по "вышкам Бойко", между Литвой и Россией разгорается скандал. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 20 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию

Верховная рада Украины ратифицировала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Законопроект президента Владимира Зеленского поддержали 259 депутатов.

Украина подписала Конвенцию еще в 2011 году, но долгое время не ратифицировала. Попытки поддержать документ в парламенте были в 2016 и 2019 годах.

В Украине запретили деятельность партии "ОПЗЖ"

Восьмой апелляционный административный суд города Львова запретил деятельности партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на территории Украины. Все имущество политсилы будет передано в собственность государства.

"Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении Восьмого админсуда Львова.

Между Литвой и Россией разгорается скандал

С 18 июня Литва ввела запрет на железнодорожные перевозки по своей территории товаров, которые попали в санкционный список Евросоюза. После этого Калининградская область оказалась отрезанной от поставок половины объема грузов из РФ.

Россия перешла к открытым угрозам Литве и НАТО из-за транспортной блокады Калининграда. В Москве готовятся к "защите своих национальных интересов", если запрет в ближайшее время не отменят. На фоне обострения отношений между странами в Балтийском море стартовали военные учения. Все подробности - в материале РБК-Украина.

На Украину налетит шторм, а температура резко упадет: синоптики сделали предупреждение I уровня

Погода в Украине резко изменится во вторник, 21 июня. Уже ночью грозы со штормовыми порывами ветра придут на Запад, а днем охватят значительную часть страны.

Детальный прогноз и предупреждение о непогоде - в материале Styler.