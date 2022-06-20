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Бои за Северодонецк ведутся уже в промзоне, - Гайдай

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Северодонецк, Понедельник 20 июня 2022 20:39
Бои за Северодонецк ведутся уже в промзоне, - Гайдай Фото: начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Юлия Бойко

Бои с российскими войсками за Северодонецк ведутся уже в промышленной зоне. Украинская сторона контролирует только территорию завода "Азот".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, на сегодня сохраняется крайне тяжелая ситуация по всей линии фронта в Луганской области.

"Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов, и сегодня в огне все свободные населенные пункты области. В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода "Азот", - отметил Гайдай.

Он уточнил, что противник наступает вдоль трассы Лисичанск - Бахмут, а близкие к ней населенные пункты находятся под постоянными обстрелами. Сам Лисичанск чуть ли не круглосуточно под огнем, число жертв установить невозможно.

"Украинские защитники не находятся в окружении, более того - наносят существенные потери врагу. Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами", - добавил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные потеряли контроль над населенным пунктом Метелкино под Северодонецком.

Гайдай также говорил, что противник активно применяет авиацию для ударов по городу.

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Луганск Северодонецк
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