ВСУ потеряли контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка, - Гайдай

По состоянию на утро 20 июня бои идут во многих населенных пункта вокруг Северодонецка и Лисичанска. Вооруженные силы Украины потеряли поселок Метелкино вблизи областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Потерян контроль над Метелкиным вблизи Северодонецка, а в промзоне города - ад от обстрелов", - написал он.

По его данным, рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно стреляют по Северодонецкой промзоне и окраинам города. "То же самое в районах Тошковки и Устиновки, потому что орки хотят осуществить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники", - добавил он.

Гайдай сообщил, что "тихая" эвакуация идет из Лисичанска силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике.

"Орки продолжают использовать "ползучую" тактику - Луганщину уничтожают из всего возможного оружия", - добавил Гайдай.

Ранее сообщалось, что продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком. Бои на улицах города идут без остановки.