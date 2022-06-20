ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия готовится к наступлению на Харьков и хочет уничтожить Славянск, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 июня 2022 19:36
Россия готовится к наступлению на Харьков и хочет уничтожить Славянск, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Российское командование не прекращает попытки захвата Востока Украины. Оккупанты планируют снова наступать на Харьков и уничтожить Славянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на открытии Форума глобальной политики Института международных политических исследований.

"Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск", - заявил президент.

По его словам, сейчас военные делают все возможное для защиты мирного населения страны. Но Украине необходимо современное оружие для того, чтобы полностью остановить оккупантов.

"Вот почему я трачу столько эмоций, столько времени и усилий, чтобы убедить всех наших партнеров передать нам мощное оружие. Это вопрос жизней", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявлял, что Харьков сильно пострадал от обстрелов российских оккупантов, враг продолжает свои атаки. Российские оккупанты мечтают удержать направление и продолжать активные боевые действия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Харьков Славянск Война России против Украины
NEWS
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
DAILY
Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени