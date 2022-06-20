Россия готовится к наступлению на Харьков и хочет уничтожить Славянск, - Зеленский

Российское командование не прекращает попытки захвата Востока Украины. Оккупанты планируют снова наступать на Харьков и уничтожить Славянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на открытии Форума глобальной политики Института международных политических исследований.

"Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск", - заявил президент.

По его словам, сейчас военные делают все возможное для защиты мирного населения страны. Но Украине необходимо современное оружие для того, чтобы полностью остановить оккупантов.

"Вот почему я трачу столько эмоций, столько времени и усилий, чтобы убедить всех наших партнеров передать нам мощное оружие. Это вопрос жизней", - подчеркнул Зеленский.