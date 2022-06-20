Между Литвой и Россией разгорается скандал: что известно

Россия перешла к открытым угрозам Литве и НАТО из-за транспортной блокады Калининграда. В Москве готовятся к "защите своих национальных интересов", если запрет в ближайшее время не отменят. На фоне обострения отношений между странами в Балтийском море стартовали военные учения.

Все подробности о конфликте России и Литвы - в материале РБК-Украина ниже.

Что произошло

С 18 июня Литва ввела запрет на железнодорожные перевозки по своей территории товаров, которые попали в санкционный список Евросоюза. После этого Калининградская область оказалась отрезанной от поставок половины объема грузов из РФ.

Регион является эксклавом России, граничит по суше только с Польшей и Литвой. Железнодорожное сообщение Калининграда с основной частью страны осуществляется через Литву.

В ответ на блокаду транспортного транзита Москва обвинила Вильнюс, ЕС и НАТО в прямой агрессии и "нарушении суверенитета".

На Балтийском флоте в Калининградской области начались военные учения со стрельбами, где задействовано около тысячи военных и тяжелая артиллерия.

Ультиматум от России

В МИД РФ выразили решительный протест Вильнюсу, для чего в ведомство вызвали временную поверенную в делах Литвы. Запрет ж/д перевозок без предварительного уведомления назвали провокацией, которая якобы нарушает международно-правовые обязательства.

Действия литовской стороны расценили как "открыто враждебные" и потребовали немедленной отмены блокировки транзита товаров. В сообщении МИДа говорится, что в противном случае "Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".

С аналогичным заявлением выступили в Совете Федераций, пригрозив НАТО и ЕС. Глава комиссии Совфеда Андрей Климов считает, что действия Вильнюса отменяют для РФ членство Литвы в Евросоюзе, и под угрозу попадает весь блок НАТО. По словам чиновника, у России "будут развязаны руки", если блокаду не отменят.

Еще один сенатор Андрей Клишас назвал запрет транзита нарушением суверенитета РФ, что может быть основанием для "очень жестких и абсолютно законных действий России".

Литва заблокировала 50% грузов РФ

С 18 июня оператор железных дорог Литвы LTG Cargo прекратил транспортировку российских товаров, попавших под санкции. Основанием для этого стало разъяснение Еврокомиссии, согласно которому перевозка санкционных товаров запрещается, даже если грузы идут из одной части РФ в другую, но по территории ЕС.

По предварительным оценкам, под блокировку попало до половины всей номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, металлы, цемент.

Для возобновления поставок России придется использовать дополнительные суда, которые будут курсировать между Ленинградской и Калининградской областями.

Украина приветствует решение Литвы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не имеет права угрожать Литве, поскольку сама виновата в последствиях своего неоправданного вторжения на территорию Украины.

Кулеба отметил, что Украина твердо поддерживает Литву и высоко ценит ее принципиальную позицию.