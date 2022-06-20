В Украине запретили деятельность партии "ОПЗЖ"
Восьмой апелляционный административный суд города Львова запретил деятельности партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на территории Украины. Все имущество политсилы будет передано в собственность государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Восьмого админсуда Львова в Facebook.
"Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее решениями этого суда были запрещены "Оппозиционный блок", Социалистическая партия, "Наши", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо", "Держава", партия "Справедливости и развития".