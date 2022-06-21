Ратифікація Стамбульської конвенції та удар по "вишках Бойка": новини за 20 червня

Верховна рада ратифікувала Стамбульську конвенцію, українські війська вдарили ракетами по "вишках Бойка", між Литвою та Росією спалахує скандал. Докладніше про те, що сталося у понеділок, 20 червня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію

Верховна рада України ратифікувала Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Законопроект президента Володимира Зеленського підтримали 259 депутатів.

Україна підписала Конвенцію ще у 2011 році, але довгий час не ратифікувала. Спроби підтримати документ у парламенті були у 2016 та 2019 роках.

В Україні заборонили діяльність партії "ОПЗЖ"

Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова заборонив діяльності партії "Опозиційна платформа - За життя" на території України. Все майно політсили буде передано у власність держави.

"Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "опозиційна платформа - за життя"; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні Восьмого адмінсуду Львова.

Між Литвою та Росією розгорається скандал

З 18 червня Литва ввела заборону на залізничні перевезення своєю територією товарів, які потрапили до списку санкцій Євросоюзу. Після цього Калінінградська область була відрізана від постачання половини обсягу вантажів із РФ.

Росія перейшла до відкритих загроз Литві та НАТО через транспортну блокаду Калінінграда. У Москві готуються до "захисту своїх національних інтересів", якщо заборону найближчим часом не скасують. На тлі загострення відносин між країнами в Балтійському морі розпочалися військові навчання. Усі подробиці про конфлікт Росії та Литви – в матеріалі РБК-Україна.

На Україну налетить шторм, а температура різко впаде: синоптики зробили попередження I рівня

Погода в Україні різко зміниться у вівторок, 21 червня. Вже вночі грози зі штормовими поривами вітру прийдуть на Захід, а вдень охоплять значну частину країни.

Детальний прогноз і попередження про негоду - в матеріалі Styler.