Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию: что это даст Украине

Верховная рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Законопроект президента Владимира Зеленского поддержали 259 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Сверхбыстрая ратификация после 10 лет проволочек

Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции 18 июня.

Как отметил президент, ратификация Конвенции в первую очередь будет способствовать повышению политического имиджа Украины на международной арене как страны, "последовательно придерживающейся взятых на себя обязательств в сфере защиты прав человека и основополагающих свобод".

Украина подписала Конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала. Попытки поддержать документ в парламенте были в 2016 и 2019 годах.

Столь быстрая поддержка конвенции, которая не могла быть одобрена Радой более 10 лет, может быть связана с тем, что на этой неделе Совет ЕС должен принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены блока. Ратификация Стамбульской конвенции станет дополнительным свидетельством решимости Украины следовать европейским целям.

Что определяет Конвенция

Конвенция Совета Европы - международное соглашение Совета Европы по насилию против женщин и домашнему насилию, была открыта для подписания 11 мая 2011 года.

Стамбульская конвенция - первый международный юридически обязательный акт, касающийся именно насилия в отношении женщин, потенциально открытый для любой страны в мире. Она охватывает ряд мер по предотвращению и противодействию насилию, защите его жертв, преследованию и наказанию обидчиков и встроенные подходы.

Конвенция признает насилие в отношении женщин одновременно и нарушением прав человека, и видом дискриминации; устанавливает четкую связь между достижением равноправия между женщинами и мужчинами и искоренением насилия над женщинами.

Документ предлагает государствам установить уголовную ответственность за основные виды насилия в отношении женщин (такие как преследование, принудительный брак, повреждения женских гениталий, принудительный аборт, принудительная стерилизация) и обеспечить надлежащие и эффективные меры наказания за насилие.

Стамбульская конвенция предлагает подход для эффективного прекращения насилия в отношении женщин и домашнего насилия, призывает все соответствующие привлечены органы, учреждения и общественные организации к координированной сотрудничества.