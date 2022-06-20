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ВСУ ударили ракетами по "вышкам Бойко" в Черном море

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 июня 2022 13:45
ВСУ ударили ракетами по "вышкам Бойко" в Черном море Фото: ВСУ ударили по "вышкам Бойко" (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска нанесли ракетный удар по буровым платформам в Черном море. Так называемые "вышки Бойко" были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексей Гончаренко в Telegram.

"Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян", - отметил он.

Также информацию о ракетном ударе подтвердил самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня утром враг нанес удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза". Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей", - сказал он.

По его словам, спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются. К работам привлекли патрульные катера и авиацию.

Стоит напомнить, что в 2014 году Россия захватила так называемые "вышки Бойко" - буровые платформы в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма. Кроме газодобычи, оккупанты также использовали их для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.

Напомним, украинские военные 17 июня поразили российский буксир "Василий Бех" американскими ракетами Harpoon.

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