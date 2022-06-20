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За три часа 14 ударов. Оккупанты массово обстреляли юг Украины, попали в склад

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Одесса, Понедельник 20 июня 2022 17:35
За три часа 14 ударов. Оккупанты массово обстреляли юг Украины, попали в склад Фото: стали известны последствия ракетного удара по Одессе 20 июня (t.me/odesacityofficial)
Автор: Наталия Гурковская

В результате ракетного удара по Одессе в понедельник, 20 июня, произошел пожар логистического продовольственного склада. Днем в течение трех часов РФ выпустила по югу Украины 14 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет Одессы.

"Рашисты били по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесщины и по самой Одессе", - говорится в сообщении.

Как добавляют в горсовете, в области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, в Одессе выгорел логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 кв.м оперативно ликвидирован спасателями.

"Пострадавших среди гражданского населения нет", - резюмируют в горсовете.

Как сообщалось, в понедельник, 20 июня, в Одессе прозвучали взрывы во время сигнала воздушной тревоги.

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