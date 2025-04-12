"Рамштайн", нова військова допомога та санкції України проти РФ: новини за 11 квітня

У Брюсселі відбулося засідання "Рамштайн"

Вчора, 11 квітня, у Брюсселі відбулося 27-ме засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

За результатами зустрічі було оголошено про нові пакети військової допомоги та створення ще однієї коаліції.

Зокрема, Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України. Країна зобов'язалась надати чотири системи ППО IRIS-T з ракетами та ще 30 ракет для систем Patriot.

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, наступне засідання "Рамштайну" може відбутися в Україні.

Зеленський ввів санкції проти рупорів Кремля

Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти осіб, які пов'язані з пропагандистським рупором Кремля.

У списку 71 людина та 18 пропагандистських медіа. Серед них проєкт Віктора Медведчука "Другая Украина".

Так санкції запровадили проти:

російського пропагандиста та кореспондента "Россия 1" Олександра Сладкова;

російської журналістки та пропагандистки Аріни Шарапової;

українського політтехнолога і проросійського пропагандиста Вадима Карасьова;

пропагандиста Олександра Шелеста;

російського продюсера українського походження Юрія Бардаша.

До них застосовуються такі санкції як: блокування активів, позбавлення державних нагород; обмеження торгівельних операцій; запобігання виведенню капіталів; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборона поширення медіа на території України.

Указ №229/2025 вводить санкції проти російського тіньового флоту, та містить додаток з переліком осіб, причетних до його функціонування.

США посилили умови угоди з Україною щодо надр

Як повідомляє The New York Times, США та Україна продовжують обговорювати підписання угоди про надра. Вашингтон запропонує Києву проєкт документа з більш жорсткими умовами, ніж були раніше.

Документ передбачає, що США претендуватимуть на весь прибуток від фонду доти, доки Київ "не відшкодує щонайменше еквівалент американської допомоги, отриманої під час війни, плюс щорічні 4 відсотка".

Також США хочуть у рамках угоди отримати "право першої пропозиції" за новими проєктами та право накладати вето на продаж українських ресурсів третім країнам. При цьому в перший рік дії угоди Україні планують заборонити пропонувати третім сторонам будь-які інвестиційні проєкти на більш вигідних фінансових або економічних умовах, ніж ті, які були запропоновані Вашингтоном.

США також планують, щоб фонд контролювала Міжнародна корпорація фінансування розвитку - урядова агенція США, яка відповідає за інвестування в компанії та проєкти за кордоном. Агентство зможе призначати трьох членів ради директорів, тоді як Україна - лише двох. Також воно контролюватиме кожен проєкт, у який інвестують кошти фонду.

Німеччина і десять країн створили нову коаліцію для допомоги Україні

Як повідомили у Міноборони Німеччини, для підтримки України було створено нову "коаліцію можливостей", що стосується ведення радіоелектронної боротьби. До неї увійшли Німеччина і ще 10 країн.

Вона була створена для розширення спроможностей України в наступних галузях:

забезпечення власної комунікації;

розвідка і порушення комунікацій противника;

захист від дронів;

ефективність власних систем озброєння.

Віткофф і Путін провели зустріч у Москві

Спецпосланець президента США Стів Віткофф провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним під час візиту до Москви. Їхня розмова тривала 4,5 години.

"Глава Російської держави провів зустріч зі спеціальним посланником Президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом. Тема зустрічі - аспекти українського врегулювання", - сказано у повідомленні на сайті Кремля.

Як заявляють російські ЗМІ, у зустрічі також брали участь помічник Путіна Юрій Ушаков і його спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Україна працює над власним аналогом комплексу ППО Patriot

Український оборонний сектор та уряд ведуть переговори з іноземними партнерами та працюють над власним проєктом аналога комплексу ППО Patriot. Він постачається лише із США та є єдиною на сьогодні установкою, яка може збивати російські балістичні ракети.

Зеленський анонсував 540 мільйонів на оборону

Український президент Володимир Зеленський оголосив про суттєве збільшення фінансування систем радіоелектронної боротьби, яке становитиме додаткові сотні мільйонів гривень.

"Буде суттєве нове фінансування систем радіоелектронної боротьби - це плюс 540 мільйонів гривень", - повідомив глава держави.

Зеленський повідомив, що він вже доручив уряду ухвалити відповідні рішення для посилення захисту в цій сфері.

У ТЦК в Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК

У Луцьку в приміщенні ТЦК знайшли мертвим голову військово-лікарської комісії. Поліція встановлює обставини того, що сталося.

"Проведено огляд за участі СМЕ (судово-медичної експертизи), попередньо, тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявлено. Остаточну причину смерті чекаємо за результатами експертизи", - розповіли у Нацполіції.

Місцеві ЗМІ тим часом пишуть, що надзвичайна подія трапилася у приміщенні Луцького ОМТЦК та СП, що у Луцьку на вулиці Теремнівській.

За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про голову ВЛК - лікаря-невропатолога Волинської обласної клінічної лікарні Олега Лопачака.