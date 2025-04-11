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Зеленський анонсував 540 мільйонів на оборону: куди саме підуть кошти

Україна, П'ятниця 11 квітня 2025 19:23
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Зеленський анонсував 540 мільйонів на оборону: куди саме підуть кошти Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Україна виділить сотні мільйонів гривень для посилення оборони. Кошти направлять на новітні системи радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Український президент оголосив про суттєве збільшення фінансування систем радіоелектронної боротьби, яке становитиме додаткові сотні мільйонів гривень.

"Буде суттєве нове фінансування систем радіоелектронної боротьби - це плюс 540 мільйонів гривень", - повідомив глава держави.

Зеленський повідомив, що він вже доручив уряду ухвалити відповідні рішення для посилення захисту в цій сфері.

Радіоелектронна боротьба в війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше сьогодні під час засідання "Рамштайну" було оголошено про запуск коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За даними глави Міністерства оборони України Рустема Умєрова, до неї вже долучились більше ніж 10 країн.

Варто зауважити, що радіоелектронна боротьба набуває все більшої ролі в сучасних конфліктах і російсько-українська війна не виняток. Детально про те, що таке РЕБ та як це впливає на хід війни України з РФ, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що за даними міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, вже наприкінці лютого цього року в Україні понад 140 компаній займались виробництвом засобів радіоелектронної боротьби.

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