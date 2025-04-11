ППО та мільярди доларів допомоги: що отримає Україна за результатами 27-го "Рамштайну"

Сьогодні відбулось 27-е засідання України та партнерів у форматі "Рамштайн". За результатами було оголошено про нові пакети військової допомоги та створення ще однієї коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

На початку засідання до партнерів звернувся президент Володимир Зеленський подякував всім учасникам засідання та акцентував на критичній потребі додаткових систем Patriot.

"Сьогодні лише ці системи ППО можуть захистити українські міста від балістичних ракет, якими росіяни вбивають цивільних громадян та руйнують інфраструктуру та житлові дома", - сказав він.

З моменту попередньої зустрічі партнери анонсували понад 21 мільярд доларів безпекової допомоги Україні. Адже для цього обʼєдналась 51 країна світу.

За підсумками зустрічі партнери оголосили про нову підтримку:

Німеччина: у 2025 році передасть 4 системи ППО IRIS-T та 300 ракет-перехоплювачів до цих систем. Також Німеччина передасть 30 ракет для Patriot, 15 танків Leopard-1, 25 бойових машин Marder, та додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів. Загалом, сума додаткової допомоги до 2029 року становитиме 11 мільярдів євро.

Велика Британія надасть допомоги на 450 млн фунтів стерлінгів: сотні тисячі дронів, радіолокаційні системи та ремонт раніше наданої техніки.

Норвегія надала 100 млн фунтів стерлінгів на фінансування пакету допомоги, оголошеного Великою Британією. Загалом, Норвегія збільшила військову підтримку у 2025 році на 5 млрд євро. Також оголосила про 1 млрд допомоги, зокрема на боєприпаси і ППО/ПРО.

Бельгія оголосила про виділення пакету військової допомоги вартістю 1 мільярд євро.

Данія оголосила про 25 пакет військової допомоги вартістю майже 900 млн євро.

Литва планує виділити 20 млн євро на закупівлю боєприпасів.

Естонія найближчим часом надасть Україні десять тисяч артилерійських боєприпасів, а також сухі пайки для потреб ЗСУ.

Нідерланди виділяють 150 млн євро на посилення протиповітряної оборони України.

Також важливим результатом є створення "коаліції РЕБ" за лідерства Німеччини.

"Це важливе рішення, яке відповідає вимогам часу та посилює наших воїнів на фронті. Спільно з партнерами ми будуємо сильну оборону України, яка наближає нашу перемогу та справедливий мир", - заявили у Міністерстві.