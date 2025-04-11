Німеччина і десять країн створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться

Для підтримки України було створено нову "коаліцію можливостей", що стосується ведення радіоелектронної боротьби. До неї увійшли Німеччина і ще 10 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Німеччини .

Так, новим є створення ще однієї так званої "коаліції можливостей", яка стосується РЕБ.

Ця коаліція доповнює наявні вісім коаліцій можливостей. Вона була створена Німеччиною та 10 партнерами для розширення спроможностей України в наступних галузях:

забезпечення власної комунікації;

розвідка і порушення комунікацій противника;

захист від дронів;

ефективність власних систем озброєння.

"Отримані знання також будуть використані в подальшому розвитку можливостей Бундесверу", - наголошується в повідомленні німецького Міноборони.

У міністерстві зазначають, що навички ведення радіоелектронної боротьби необхідні для ефективного захисту життя, інфраструктури та обладнання солдатів, а також цивільного населення.