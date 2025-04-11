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Німеччина і десять країн створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться

Європа, П'ятниця 11 квітня 2025 14:24
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Німеччина і десять країн створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Для підтримки України було створено нову "коаліцію можливостей", що стосується ведення радіоелектронної боротьби. До неї увійшли Німеччина і ще 10 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Німеччини.

Так, новим є створення ще однієї так званої "коаліції можливостей", яка стосується РЕБ.

Ця коаліція доповнює наявні вісім коаліцій можливостей. Вона була створена Німеччиною та 10 партнерами для розширення спроможностей України в наступних галузях:

  • забезпечення власної комунікації;
  • розвідка і порушення комунікацій противника;
  • захист від дронів;
  • ефективність власних систем озброєння.

"Отримані знання також будуть використані в подальшому розвитку можливостей Бундесверу", - наголошується в повідомленні німецького Міноборони.

У міністерстві зазначають, що навички ведення радіоелектронної боротьби необхідні для ефективного захисту життя, інфраструктури та обладнання солдатів, а також цивільного населення.

"Контроль електромагнітного спектра має вирішальне значення для ефективного ведення бойових дій у сучасних умовах. Це особливо стосується використання та захисту безпілотників", - констатують німецькі військові у пресрелізі.

Допомога Україні від Німеччини

11 квітня у Брюсселі відбувається чергова зустріч "Рамштайн". На порядку денному посилення ППО України, нові постачання озброєнь та розвиток оборонно-промислового співробітництва.

Зокрема, наразі вже відомо, що під час сьогоднішнього засідання Контактної групи з питань оборони України оголошено підтримку Києву у розмірі більш ніж 21 млрд євро (23,85 млрд доларів).

Так, Німеччина передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T з ракетами і ще 30 ракет для систем Patriot. Також новий пакет допомоги оголосили Естонія та Велика Британія.

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