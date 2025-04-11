ua en ru
Сб, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Віткофф і Путін завершили зустріч у Москві: перші деталі перемовин

П'ятниця 11 квітня 2025 22:42
UA EN RU
Віткофф і Путін завершили зустріч у Москві: перші деталі перемовин Фото: Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Спецпосланець президента США Стів Віткофф завершив зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Їх розмова тривала 4,5 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнями на сайт Кремля.

Сьогодні у Москві Віткофф мав зустріч з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Після чого у нього відбулись перемовини з Путіним.

Як заявляв речник Кремля Дмитро Пєсков, Путін хотів обговорити з Віткоффом варіанти "врегулювання ситуації в Україні". При цьому Пєсков зазначав, що зустріч із Віткоффом триватиме стільки, скільки буде потрібно Путіну.

О 22:30, за київським часом, російські ЗМІ почали повідомляти про те, що зустріч Путіна та Віткоффа завершилась.

"Глава Російської держави провів зустріч зі спеціальним посланником Президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом. Тема зустрічі - аспекти українського врегулювання", - сказано у повідомленні на сайті Кремля.

Як заявляють російські ЗМІ, у зустрічі також брали участь помічник Путіна Юрій Ушаков і його спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Візит Віткоффа до Росії

Сьогодні Віткофф перебуває з візитом у Росії. У нього вже зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

Детально про те, як ця зустріч важлива для президента США Дональда Трампа - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Цікаво і те, що західні ЗМІ почали заявляти про невдоволення Трампа Путіним, зокрема, через те, що Трамп розуміє - Путін затягує перемир'я з Україною.

Також сьогодні Reuters писало про те, що Віткофф, після попередньої зустрічі з Дмітрієвим, заявив Трампу, що найшвидший крок до миру в Україні - це віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Мирні переговори Перемир'я Росії та України Стів Віткофф Війна в Україні
NEWS
Німеччина і десять країн створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться
Німеччина і десять країн створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться
DAILY
Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Трамп чекає, війна триває. Що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ