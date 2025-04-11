Зеленський ввів санкції проти рупорів Кремля: у списку Бардаш, проект Медведчука і не тільки

Президент Володимир Зеленський сьогодні запровадив нові санкції проти осіб, які пов'язані з пропагандистським рупором Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази президента.

"Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті", - розповів Зеленський.

Згідно з указом №230/2025 з 11 квітня вводиться у дію рішення "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

У додатку до документа вказано перелік з фізичних та юридичних осіб, проти яких запроваджено санкції. У списку 71 людина та 18 пропагандистських медіа. Серед них проект Віктора Медведчука "Другая Украина".

Так санкції запровадили проти:

російського пропагандиста та кореспондента "Россия 1" Олександра Сладкова;

російської журналістки та пропагандистки Аріни Шарапової;

українського політтехнолога і проросійського пропагандиста Вадима Карасьова;

пропагандиста Олександра Шелеста;

російського продюсера українського походження Юрія Бардаша.

До них застосовуються такі санкції як: блокування активів, позбавлення державних нагород; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборона поширення медіа на території України.

Указ №229/2025 вводить санкції проти російського тіньового флоту, та містить додаток з переліком осіб, причетних до його функціонування.

"Нові санкційні кроки. Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті. Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів. Указ – незабаром", - повідомив перед цим Зеленський.