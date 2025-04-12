"Рамштайн", новая военная помощь и санкции Украины против РФ: новости за 11 апреля

В Брюсселе состоялось заседание "Рамштайн"

Вчера, 11 апреля, в Брюсселе состоялось 27-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

По результатам встречи было объявлено о новых пакетах военной помощи и создании еще одной коалиции.

В частности, Германия объявила о новом пакете помощи для Украины. Страна обязалась предоставить четыре системы ПВО IRIS-T с ракетами и еще 30 ракет для систем Patriot.

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров,следующее заседание "Рамштайн" может состояться в Украине.

Зеленский ввел санкции против рупоров Кремля

Президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против лиц, которые связаны с пропагандистским рупором Кремля.

В списке 71 человек и 18 пропагандистских медиа. Среди них проект Виктора Медведчука "Другая Украина".

Так санкции ввели против:

российского пропагандиста и корреспондента "Россия 1" Александра Сладкова;

российской журналистки и пропагандистки Арины Шараповой;

украинского политтехнолога и пророссийского пропагандиста Вадима Карасева;

пропагандиста Александра Шелеста;

российского продюсера украинского происхождения Юрия Бардаша.

К ним применяются такие санкции как: блокирование активов, лишение государственных наград; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет распространения медиа на территории Украины.

Указ №229/2025 вводит санкции против российского теневого флота, и содержит приложение с перечнем лиц, причастных к его функционированию.

США ужесточили условия соглашения с Украиной по недрам

Как сообщает The New York Times, США и Украина продолжают обсуждать подписание соглашения о недрах. Вашингтон предложит Киеву проект документа с более жесткими условиями, чем были ранее.

Документ предусматривает, что США будут претендовать на всю прибыль от фонда до тех пор, пока Киев "не возместит по меньшей мере эквивалент американской помощи, полученной во время войны, плюс ежегодные 4 процента".

Также США хотят в рамках соглашения получить "право первого предложения" по новым проектам и право накладывать вето на продажу украинских ресурсов третьим странам. При этом в первый год действия соглашения Украине планируют запретить предлагать третьим сторонам любые инвестиционные проекты на более выгодных финансовых или экономических условиях, чем те, которые были предложены Вашингтоном.

США также планируют, чтобы фонд контролировала Международная корпорация финансирования развития - правительственное агентство США, которое отвечает за инвестирование в компании и проекты за рубежом. Агентство сможет назначать трех членов совета директоров, тогда как Украина - только двух. Также оно будет контролировать каждый проект, в который инвестируют средства фонда.

Германия и десять стран создали новую коалицию для помощи Украине

Как сообщили в Минобороны Германии, для поддержки Украины была создана новая "коалиция возможностей", касающаяся ведения радиоэлектронной борьбы. В нее вошли Германия и еще 10 стран.

Она была создана для расширения возможностей Украины в следующих областях:

обеспечение собственной коммуникации;

разведка и нарушение коммуникаций противника;

защита от дронов;

эффективность собственных систем вооружения.

Уиткофф и Путин провели встречу в Москве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время визита в Москву. Их разговор длился 4,5 часа.

"Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником Президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи - аспекты украинского урегулирования", - сказано в сообщении на сайте Кремля.

Как заявляют российские СМИ, во встрече также участвовали помощник Путина Юрий Ушаков и его спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Украина работает над собственным аналогом комплекса ПВО Patriot

Украинский оборонный сектор и правительство ведут переговоры с иностранными партнерами и работают над собственным проектом аналога комплекса ПВО Patriot. Он поставляется только из США и является единственной на сегодня установкой, которая может сбивать российские баллистические ракеты.

Зеленский анонсировал 540 миллионов на оборону

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о существенном увеличении финансирования систем радиоэлектронной борьбы, которое составит дополнительные сотни миллионов гривен.

"Будет существенное новое финансирование систем радиоэлектронной борьбы - это плюс 540 миллионов гривен", - сообщил глава государства.

Зеленский сообщил, что он уже поручил правительству принять соответствующие решения для усиления защиты в этой сфере.

В ТЦК в Луцке нашли мертвым главу ВВК

В Луцке в помещении ТЦК нашли мертвым председателя военно-врачебной комиссии. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

"Проведен осмотр с участием СМЕ (судебно-медицинской экспертизы), предварительно, телесных повреждений на теле умершего не обнаружено. Окончательную причину смерти ждем по результатам экспертизы", - рассказали в Нацполиции.

Местные СМИ тем временем пишут, что чрезвычайное происшествие случилось в помещении Луцкого ОМТЦК и СП, что в Луцке на улице Теремновской.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о главе ВЛК - враче-невропатологе Волынской областной клинической больницы Олеге Лопачаке.