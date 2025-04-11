Наступне засідання "Рамштайну" може відбутися в Україні, - Умєров

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

Умєров зазначив, що "Рамштайн" - це основна платформа для постачання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів. Кожна країна, яка надає таку підтримку, є дуже важливою.

"Ми говорили з керівниками всіх коаліцій - їх зараз дев’ять, сьогодні підписали угоду про нову коаліцію з РЕБ. Будемо продовжувати співпрацю з усіма. Буду пропонувати провести їх зустріч в Україні, щоб колеги по кожній з коаліцій могли приїхати в Україну, поспілкуватися не лише з нами, а й з представниками Сил безпеки й оборони, та залучити наш ОПК - це буде такий новий формат. Про конкретні кроки доповімо дещо пізніше", - розповів міністр.

За його словами, у сьогоднішній зустрічі Контактної групи з питань оборони України взяли участь міністри з країн Європи, Азії, а також США. Українська сторона поінформувала їх про безпекову ситуацію та презентували ключові потреби України, як термінові, так і довгострокові.

Фокус уваги був зосереджений на постачаннях засобів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, на постачанні ракет, артилерії, боєприпасів, броньованої техніки, а також на продовженні фінансування.

"Дуже вдячний партнерам за підтримку. Сьогодні ми отримали 21 млрд євро, і це дуже потужні пакети та суттєва підтримка", - підкреслив Умеров.