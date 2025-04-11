Німеччина посилює захист України: Пісторіус розкрив деталі поставок ППО і ракет

Україна отримає від Німеччини новий пакет військової допомоги. Він включатиме важливе озброєння, яке вже давно просить Київ.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Німеччина надасть ще чотири системи ППО IRIS-T з ракетами і ще 30 ракет для систем Patriot.

Він також сказав, що лідери обговорять запит України на виробництво ракет за ліцензією на місцевому рівні.

Що ще увійде в новий пакет допомоги Україні від Німеччини

За даними Бундесверу, до пакета, зокрема, також входять 15 основних бойових танків Leopard 1, розвідувальні безпілотники і додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів.

Що включає весь пакет:

4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T із 300 керованими ракетами;

15 основних бойових танків Leopard 1A5;

300 розвідувальних безпілотників;

120 ПЗРК;

14 артилерійських систем;

100 радарів наземного спостереження;

30 керованих ракет PATRIOT;

25 бойових машин піхоти Marder;

100 тисяч боєприпасів.

Пісторіус також повідомив про перспективи постачання нових систем Iris-T у наступні роки, а також 1100 додаткових радарів наземного спостереження.