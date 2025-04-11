Німеччина посилює захист України: Пісторіус розкрив деталі поставок ППО і ракет
Україна отримає від Німеччини новий пакет військової допомоги. Він включатиме важливе озброєння, яке вже давно просить Київ.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Німеччина надасть ще чотири системи ППО IRIS-T з ракетами і ще 30 ракет для систем Patriot.
Він також сказав, що лідери обговорять запит України на виробництво ракет за ліцензією на місцевому рівні.
Що ще увійде в новий пакет допомоги Україні від Німеччини
За даними Бундесверу, до пакета, зокрема, також входять 15 основних бойових танків Leopard 1, розвідувальні безпілотники і додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів.
Що включає весь пакет:
- 4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T із 300 керованими ракетами;
- 15 основних бойових танків Leopard 1A5;
- 300 розвідувальних безпілотників;
- 120 ПЗРК;
- 14 артилерійських систем;
- 100 радарів наземного спостереження;
- 30 керованих ракет PATRIOT;
- 25 бойових машин піхоти Marder;
- 100 тисяч боєприпасів.
Пісторіус також повідомив про перспективи постачання нових систем Iris-T у наступні роки, а також 1100 додаткових радарів наземного спостереження.
Війська Німеччини в Україні
Пісторіуса також запитали про плани зі створення сил підтримки, які могли б включати європейські війська в Україні, але він сказав, що "вважав за краще б не обговорювати подібні питання на світових ринках" і залишатися "розумним і амбітним".
"Ми знайдемо спосіб потрапити туди, куди нам потрібно потрапити, але доти нам краще обговорювати це всередині країни, а не публічно", - сказав він.
Як повідомлялося раніше, днями європейські міністри оборони провели нові переговори щодо потенційного розгортання військ в Україні.
Джерела РБК-Україна підтверджують, що дійсно вже 5-6 країн розглядають можливість відправляти війська в Україну, включно з Британією і Францією.
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