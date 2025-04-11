Україна працює над власним аналогом комплексу ППО Patriot
Український оборонний сектор та уряд ведуть переговори з іноземними партнерами та працюють над власним проєктом аналога комплексу ППО Patriot. Він постачається лише із США та є єдиною на сьогодні установкою, яка може збивати російські балістичні ракети.
Про це у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін під час конференції про результати роботи ВПК у 2024 році.
"Поки що аналогів на території України ракетним комплексам ППО Patriot немає, але наша оборонка має відповідний проєкт і ми над ним працюємо", - сказав Сметанін.
Щодо інших країн у світі, які можуть виробляти подібні комплекси, міністр зазначив, що такі є й Україна вже веде переговори про часткову локалізацію.
"Америка має партнерів, спільно з якими виробляє дані комплекси. В нас був ряд перемовин з виробниками аналогів, в тому числі Patriot, щодо часткової локалізації виробництва даних систем на території України. Ведуться такі перемовини, йде активна робота", - додав Сметанін.
Patriot для України
Нагадаємо, що Україна є на сьогодні повністю залежною від США у забезпеченні системами ППО, які можуть збивати російські балістичні ракети.
6 квітня начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що на сьогодні таку функцію можуть виконувати лише американські комплекси Patriot.
Це він сказав після чергової повітряної атаки на Україну. Ігнат додав, що ЗСУ передали американській стороні інформацію для модернізації Patriot і кращій протидії балістичній загрозі.
Також нагадаємо, що на початку березня США на декілька днів призупиняли військову допомогу Україні, після того, як українська сторона відмовлялася підписати угоду зі США про рідкісноземельні метали, де визнавалися нібито багатомільярдні борги Києва перед Вашингтоном.
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