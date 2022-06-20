Ракетные обстрелы, прогноз НАТО по войне, запрет российской музыки: новости за выходные

Российские войска снова обстреляли украинские города, в НАТО дали прогноз по войне, Верховная рада запретила российскую музыку и ввоз книг из России. Подробнее о том, что произошло на выходных, 18-19 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Рада запретила российскую музыку и ввоз книг из России

Верховная рада поддержала законопроект о запрете российской музыки в общественных местах и медиа. Также запретила импорт и распространение книг из России.

Запрет российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве поддержали 303 народных депутата.

Когда закончится война в Украине: в НАТО дали неутешительный прогноз

Война России против Украины может растянуться на годы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild.

"Мы должны быть готовы к тому, что она (война - ред.) может длиться годами. Мы не должны ослаблять поддержку Украины, даже если расходы высокие - не только на военную помощь, но и из-за растущих цен на энергоносители и продовольствие. В то же время, это не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую приходится платить украинцам, которые ежедневно отдают множество жизней. И если Путин сделает с этой войны вывод, что он может просто продолжать, как после войны в Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году, то мы заплатим гораздо более высокую цену", - рассказал Столтенберг.

В Польше допустили закрытие неба над западной Украиной и назвали условие

Польша может ввести противоракетную защиту над западной частью Украины. Если Россия продолжит атаковать приграничные районы с нашей страной ракетами большой дальности. Об этом заявил экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей.

"Мы имеем аргументы для того, чтобы обеспечить превентивное страхование и сообщить об этом России. Если она не перестанет атаковать нашу границу ракетами большой дальности, то со дня на день мы введем противоракетную защиту над западной Украиной", - заявил Козей.

В школах Николаева запретили русский язык

Исполком Николаевского горсовета утвердил запрет на использование русского языка в школах города.

Отмечается, что решение исполкома распространяется на учреждения общего среднего образования Николаева, принадлежащие к коммунальной форме собственности.

Официально. Названо место и дата реванша Усика и Джошуа

Реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа пройдет 20 августа 2022 года в Саудовской Аравии.

Сообщается, что абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик попытается защитить титулы IBF, WBA, WBO и IBO в прибрежном городе Джидда. Реванш получил название "Ярость на Красном море".

В Украину придет резкое и длительное похолодание: новый прогноз синоптиков

Погода в Украине принесет резкое похолодание после жаркого понедельника 20 июня. Температура в некоторых областях за сутки упадет более чем на 10 градусов. Такая синоптическая ситуация с незначительным повышением температуры продлится вплоть до пятницы, 24 июня.

Что будет с погодой в Украине в течение следующих пяти дней – читайте в материале Styler.