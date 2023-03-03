Ракетний удар по Запоріжжю та ДРГ у Брянській області РФ: новини за 2 березня

Війна Росії проти України: останні новини

Війська РФ обстріляли Запоріжжя: через "приліт" зруйновано багатоповерховий будинок

Російські військові вночі 2 березня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок.

За інформацією Запорізької ОВА, внаслідок обстрілу практично повністю зруйнований один 5-поверховий будинок.. Попередньо удару по місту було завдано за допомогою ракет С-300.

Внаслідок російського удару дві людини загинуло, ще 10 - вважаються зниклими безвісти.

Провокація РФ? В Брянській області заявили про "проникнення української ДРГ" та бої

Росіяни, ймовірно, вчергове реалізовують свій провокативний задум. У Брянській області вигадали начебто "перестрілку з українською ДРГ", яка проникла на територію регіону, а також фантазують про "масштабні бої" та "заручників".

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, у Брянській області на територію Климівського району нібито проникли українські диверсанти з 50 осіб, а далі вони нібито розділилися за групами за двома напрямками - Любечани та Сушани.

Цей напрямок, ймовірно, росіяни називають не випадково, адже обидва ці населені пункти знаходяться біля українського кордону.

Першочергово про так зване "вторгнення" на територію Брянської області "диверсантів" заявив губернатор регіону Олександр Богомаз.

Він заявив, що з України на територію села Любечан нібито "проникла українська ДРГ", здійснила обстріл автомобіля, внаслідок чого була поранена дитина і чоловік.

На цьому фантазії росіян не закінчуються, вони стверджують, що так звана "група з 50 озброєних людей із жовтими пов'язками" зайшла на територію селища Сушани й взяла людей у заручники.

За даними російських спецслужб, вони у прикордонному з Україною Климівському районі Брянської області спільно з Міноборони проводять заходи щодо знищення озброєних, як то традиційно називають в Росії ЗСУ, так званих "українських націоналістів", які нібито порушили державний кордон.

У мережі поширили відеоролики, з яких можна зробити висновок, що так звана "ДРГ, що проникла у Брянську область", нібито виявилась російською.

Учасники на відео, називають себе "Російським Добровольчим Корпусом". Вони заявили, що прийшли як визвольна армія на свою рідну землю.

"Визволителі" пояснюють співвітчизникам, що ті "не раби, а вільні люди, які можуть боротися з путінським режимом".

У Зеленського відреагували на події в Брянській області, назвавши їх свідомою провокацією РФ.

"Історія про диверсійну групу України в РФ є класичною свідомою провокацією. РФ хоче налякати свій народ, щоб виправдати напад на іншу країну та зростання бідності після року війни. Партизанський рух в РФ стає все сильніше і агресивніше. Бійся своїх партизанів...", - написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

ГУР називає інформацію про зіткнення у Брянській області "продовженням трансформації РФ, очищенням та звільненням її від диктатури Путіна".

Міністри G20 не погодили спільну позицію щодо війни в Україні через Росію і Китай

Міністри закордонних справ G20 на саміті погодили підсумкове комюніке без позиції щодо України. Цьому завадили претензії з боку Росії та Китаю.

"Міністри закордонних справ країн G-20 не змогли дійти згоди щодо опису війни Росії проти України", - сказав журналістам глава МЗС Індії Субраманіям Джайшанкар.

За його словами, через це на дводенній зустрічі буде видано підсумковий документ замість офіційної спільної заяви.

Франція розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage

У Франції розглядають можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage. При цьому підготовку пілотів можуть проводити у Польщі.