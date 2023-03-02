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Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні

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Четвер 02 березня 2023 13:31
Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні Фото: британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні (facebook.com/MinistryofDefence.UA)б
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти продовжують зосереджувати свої зусилля на захопленні Донецької та Луганської областей, здійснюючи сотні атак на добу. При цьому українські військові тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Росіяни продовжують зосереджувати свої зусилля на Донбасі. Так, окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському, Лиманському та Шахтарському напрямках. Лише за минулу добу українські військові відбили понад 170 ворожих атак на цих напрямках.

Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні

На Луганському напрямку "найгарячіша" ситуація у Кремінній, де росіяни годинами обстрілюють українські позиції, а потім пускають хвилі солдат у наступ.

При цьому в інших регіонах ситуація залишається стабільною. Загарбники продовжують обстрілювати мирні міста та села у Херсонській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, британська розвідка оцінила вплив погоди на бойові дії у районі Бахмуту.

До того ж, РБК-Україна розповідало, яка ситуація у Бахмуті та чи є загроза його захоплення.

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