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Війська РФ обстріляли Запоріжжя: через "приліт" пошкоджено багатоповерховий будинок

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Четвер 02 березня 2023 02:20
Війська РФ обстріляли Запоріжжя: через "приліт" пошкоджено багатоповерховий будинок Фото: війська РФ обстріляли Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вночі, 2 березня, завдали удару по Запоріжжі. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерхового житлового будинку. Детальна інформація поки що уточнюється", - йдеться у повідомленні секретаря Запорізької міськради.

Війська РФ обстріляли Запоріжжя: через &quot;приліт&quot; пошкоджено багатоповерховий будинок

Оновлено (2:42)

За інформацією Запорізької ОВА, внаслідок обстрілу зруйновано три поверхи багатоквартирного будинку. Попередньо удару по місту було завдано за допомогою ракет С-300.

Інформація про постраждалих уточнюється, чи на місці працюють усі екстрені служби.

Раніше ми писали, що в Запоріжжі сьогодні вночі, 2 березня, було чути гучні вибухи, у місті та регіоні оголошено повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що російські війська для розвідки та наведення ударів по Запорізькій області використовують комплекс "Зоопарк-1" .

Також ми писали, що окупанти вночі 27 лютого обстріляли Запоріжжя ракетами C-300, внаслідок атаки постраждав об'єкт інфраструктури. Один снаряд, мабуть, впав у воду.

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