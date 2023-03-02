Втрати Росії в Україні перевищили 150 тисяч солдатів, - Генштаб

За даними на ранок четверга, 2 березня, українські військові ліквідували за добу 715 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 150 605 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, ЗСУ за добу відбили понад 170 атак противника. Основні зусилля ворог зосередив на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

При цьому російські військові посилюють свої оборонні позиції на півдні Запорізької області і намагаються відбивати атаки українських військ на захід від Кремінної та Сватового Луганської області.

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