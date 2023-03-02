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Міністри G20 не погодили спільну позицію щодо війни в Україні через Росію і Китай

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Нью-Делі, Четвер 02 березня 2023 15:09
Міністри G20 не погодили спільну позицію щодо війни в Україні через Росію і Китай Фото: міністри G20 не погодили спільну позицію щодо війни в Україні через Росію і Китай (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністри закордонних справ G20 на саміті погодили підсумкове комюніке без позиції щодо України. Цьому завадили претензії з боку Росії та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Міністри закордонних справ країн G-20 не змогли дійти згоди щодо опису війни Росії проти України", - сказав журналістам глава МЗС Індії Субраманіям Джайшанкар.

За його словами, через це на дводенній зустрічі буде видано підсумковий документ замість офіційної спільної заяви.

Зазначимо, що держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у кулуарах саміту G20 у Нью-Делі, хоча до цього перший заявляв що не планує цього робити.

Варто нагадати, що раніше міністри фінансів країн G20 також не змогли досягти консенсусу щодо питання війни РФ проти України через позицію Китаю.

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