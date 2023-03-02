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Росія почала інформаційну війну та дискредитацію оборони Бахмута, - Маляр

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Україна, Четвер 02 березня 2023 16:04
Росія почала інформаційну війну та дискредитацію оборони Бахмута, - Маляр Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Росія почала масову інформаційну кампанію, яка направлена на дискредитацію українських військових, які захищають Бахмут.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в Telegram.

За її словами, росіяни поширюють декілька наративів, які спрямовані на дестабілізацію мирного населення, а також деморалізацію військових. У РФ заявляють, що нібито оборона Бахмуту немає стратегічного значення, і це лише політичне рішення. Однак це не так.

"Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво", - пише Маляр.

Окрім цього окупанти викладають фейкові документи нібито з українського східного штабу, тим самим намагаючись вплинути на військових.

"З метою навіювання демонструють "силу" окупантів і "слабкість" оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін", - розповіла вона.

Нагадаємо, російська армія продовжує розвивати кілька наступальних напрямів на сході України. Це Вугледар, Кремінна та Бахмут. Втрати росіян залишаються високими.

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