Ще два ешелони з військовими РФ перекидають із Білорусі у напрямку Донецької області
Росія відправляє ще два ешелони з військовими Збройних сил РФ та військовою технікою з Білорусі у напрямку Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Повідомляється, що 28 лютого та 1 березня зі станції Слонім (Гродненська область) у напрямку Донецької області було відправлено ще 2 ешелони з технікою та навченим контингентів ЗС РФ.
Перший вирушив 28 лютого на станцію Матвєєв-Курган (Ростовська обл, РФ), куди прибуде 7 березня, і далі локомотивами так званої "ДНР" вирушить на станцію Іловайськ (Донецька область).
В ешелоні 48 вагонів, з них:
- 2 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РФ у складі приблизно 100 осіб);
- 46 вагонів-платформ (із завантаженою колісною військовою технікою).
Другий ешелон вирушив 1 березня на станцію Неклинівка (Ростовська область), куди прибуде 8 березня. Далі також локомотивами "ДНР" буде відправлено на станцію Іловайськ (Донецька область).
У другому ешелоні 38 вагонів, з них:
- 2 пасажирські вагони (з особовим складом ЗС РФ у кількості приблизно 100 осіб);
- 36 вагонів-платформ (із завантаженою колісною військовою технікою).
Серед техніки в ешелоні вивезено:
- Понтонно-мостові партки (на базі КРАЗ) - мінімум 12 одиниць,
- Катери БМК-150 (на Кразі) - мінімум 3 одиниці,
- Транспортер ПТС-2, що плаває.
Нагадаємо, Росія перекидає навчений контингент ЗС Росії з технікою з Білорусі на окуповані території України .
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