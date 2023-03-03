Ракетный удар по Запорожью и ДРГ в Брянской области РФ: новости за 2 марта

Война России против Украины: последние новости

Войска РФ обстреляли Запорожье: из-за "прилета" разрушен многоэтажный дом

Российские военные ночью 2 марта нанесли удар по Запорожью. В результате обстрела поврежден многоэтажный дом.

По информации Запорожской ОВА, в результате обстрела практически полностью разрушен один 5-этажный дом. Предварительно удар по городу был нанесен с помощью ракет С-300.

В результате российского удара два человека погибли, еще 10 - считаются пропавшими без вести.

Провокация РФ? В Брянской области заявили о "проникновении украинской ДРГ" и боях

Россияне, вероятно, в очередной раз реализуют свой провокационный замысел. В Брянской области придумали якобы "перестрелку с украинской ДРГ", которая проникла на территорию региона, а также фантазируют о "масштабных боях" и "заложниках".

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в Брянской области на территорию Климовского района якобы проникли украинские диверсанты из 50 человек, а дальше они разделились по группам по двум направлениям - Любечаны и Сушаны.

Это направление, вероятно, россияне называют не случайно, ведь оба этих населенных пункта находятся возле украинской границы.

Первоначально о так называемом "вторжении" на территорию Брянской области "диверсантов" заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Он заявил, что из Украины на территорию села Любечан якобы "проникла украинская ДРГ", произвела обстрел автомобиля, в результате чего был ранен ребенок и мужчина.

На этом фантазии россиян не заканчиваются, утверждают, что так называемая "группа из 50 вооруженных людей с желтыми повязками" зашла на территорию поселка Сушаны и взяла людей в заложники.

По данным российских спецслужб, они в приграничном с Украиной Климовском районе Брянской области совместно с Минобороны проводят мероприятия по уничтожению вооруженных, как традиционно называют в России ВСУ, так называемых "украинских националистов", якобы нарушивших государственную границу.

В сети распространили видеоролики, из которых можно сделать вывод, что так называемая "ДРГ, проникшая в Брянскую область", якобы оказалась российской.

Участники на видео, называют себя "Русским Добровольческим Корпусом". Они заявили, что пришли как освободительная армия на свою родную землю.

"Освободители" объясняют соотечественникам, что "не рабы, а свободные люди, которые могут бороться с путинским режимом".

У Зеленского отреагировали на события в Брянской области, назвав их сознательной провокацией РФ.

"История о диверсионной группе Украины в РФ является классической сознательной провокацией. РФ хочет испугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну и рост бедности после года войны. Партизанское движение в РФ становится все сильнее и агрессивнее. Бойся своих партизан...", – написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

ГУР называет информацию о столкновении в Брянской области "продолжением трансформации РФ, очищением и освобождением ее от диктатуры Путина".

Министры G20 не согласовали общую позицию по войне в Украине из-за России и Китая

Министры иностранных дел G20 на саммите согласовали итоговое коммюнике без позиции в отношении Украины. Этому помешали претензии со стороны России и Китая.

"Министры иностранных дел стран G-20 не смогли прийти к соглашению по описанию войны России против Украины", - сказал журналистам глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар.

По его словам, поэтому на двухдневной встрече будет издан итоговый документ вместо официального совместного заявления.

Франция рассматривает возможность передачи Украине своих истребителей Mirage

Во Франции рассматривают возможность передачи Украине своих истребителей Mirage. При этом подготовку пилотов могут проводить в Польше.