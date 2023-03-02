ua ru
Чт, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського відреагували на події в Брянській області: свідома провокація РФ

Новость на русском →
Київ, Четвер 02 березня 2023 12:54
У Зеленського відреагували на події в Брянській області: свідома провокація РФ Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Події в Брянській області з так званими "українськими диверсантами" є свідомою провокацією росіян. Країні-агресорці варто боятися своїх партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Історія про диверсійну групу України в РФ є класичною свідомою провокацією. РФ хоче налякати свій народ, щоб виправдати напад на іншу країну та зростання бідності після року війни. Партизанський рух в РФ стає все сильніше і агресивніше. Бійся своїх партизанів...", - написав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні в РФ заявили про так зване "проникнення українських ДРГ у два села Брянської області", що на кордоні з Чернігівською областю. Російські пропагандисти активно просувають інформацію про нібито "перестрілки, бої, взяття заручників", але їх заяви суперечать один одним.

Додамо, тим часом в ОК "Північ" нагадали, що росіяни можуть вдатися до провокацій з метою звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ДРГ Офіс президента Брянская область
NEWS
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
DAILY
Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні