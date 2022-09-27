Ракетний удар по Первомайському та півсотні БТР для України від Литви: новини за 26 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти завдали ракетного удару по Первомайському

У понеділок, 26 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський Харківської області. Внаслідок удару загинули щонайменше чотири особи, серед яких 15-річна дівчина-підліток.

Удару росіяни завдали за допомогою крилатої ракети "Іскандер М".

Литва передала Україні півсотні бронетранспортерів M113

Литва надала Україні півсотні одиниць бронетранспортерів M113, розповів міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Він також запевнив, що Вільнюс продовжуватиме підтримувати українських військових.

США мають план дій, якщо Росія застосує ядерну зброю, - Блінкен

Сполучені Штати мають чіткий план дій у разі застосування Росією ядерної зброї.

"Дуже важливо, щоб Москва почула від нас і дізналася, що наслідки будуть жахливими. І ми дуже чітко дали це зрозуміти", - заявив Блінкен.

Санду пригрозила позбавленням громадянства тим, хто погодився воювати на боці Росії

Президент Молдови Майя Санду пригрозила позбавляти громадянства жителів країни, які братимуть участь у війні проти України.

"Є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах Молдови (невизнане Придністров'я - ред.). Ми розглядаємо можливість відкликання громадянства у громадян, які мають лише громадянство Молдови і виступатимуть у військовому конфлікті на боці агресора", - заявила вона.

РФ готує масовані кібератаки в Україні, Польщі та країнах Балтії: які об'єкти під загрозою

Окупанти готують масовані кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України, Польщі та країн Балтії, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними відомства, кібератаки будуть передусім направлені на підприємства енергетичної галузі.

Перемога України у війні проти Росії не буде фіналом, - Залужний

Перемога України у чинній війні проти Російської Федерації не завершить бойові дії між країнами, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, завершення повномасштабної війни перемогою України дозволить нашим солдатам відпочити перед початком наступної.

Чи оголошуватиме Україна додаткову мобілізацію: відповідь Подоляка

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна не має наміру проводити додаткову мобілізацію через оголошення російським диктатором Володимиром Путіним "часткової мобілізації" у його країні.

"Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і активно використовуватимемо ці резерви. Ми не повинні сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військовослужбовців", - сказав він.

Майже скрізь дощі, але вдень до +23: прогноз погоди на 27 вересня

У вівторок, 27 вересня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без дощів та сильних дощів не обійдеться.

"Іноді дощ, на північному сході місцями значний дощ, у південно-східних областях, а вдень і на північному заході країни без опадів, - сказано у повідомленні Укргідрометцентру.