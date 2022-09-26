ЗСУ відбили всі атаки на фронті та знищили три склади окупантів: зведення Генштабу

Українські військові вдало атакували склади російських окупантів. Крім того, сьогодні ЗСУ відбили всі штурми армії РФ на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням зведення Генштабу.

Російські війська зосередили сили на захопленні Донецької області та намагалися зірвати наступ ЗСУ на окремих напрямках. Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних удари, 4 рази вдарили авіацією та 7 разів з артилерії, а також вдарили іранськими дронами в Одеській області.

Ворог обстрілював населені пункти вздовж всієї лінії фронту:

на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Одноробівка, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Кучерівка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий, Сенькове, Кам’янка та Голубівка;

- в районах населених пунктів Одноробівка, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Кучерівка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий, Сенькове, Кам’янка та Голубівка; на Краматорському напрямку - Новоселівка, Щурове, Діброва, Озерне, Закітне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка;

- Новоселівка, Щурове, Діброва, Озерне, Закітне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка; на Бахмутському напрямку - Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Кліщівка, Одрадівка, Зайцеве та Майорськ;

- Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Кліщівка, Одрадівка, Зайцеве та Майорськ; на Авдіївському напрямку - Первомайське, Авдіївка, Водяне, Опитне, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

- Первомайське, Авдіївка, Водяне, Опитне, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку Времівка, Вугледар, Павлівка, Микільське та Єгорівка;

Времівка, Вугледар, Павлівка, Микільське та Єгорівка; на Запорізькому напрямку Зелене Поле, Новосілка, Успенівка, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське та Новоандріївка;

Зелене Поле, Новосілка, Успенівка, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське та Новоандріївка; на Південнобузькому напрямку від артилерії постраждали 35 населених пунктів.

Окупанти на захоплених територіях посилюють фільтрацію та контрдиверсійні заходи. Росіяни перевіряють телефони українців.

Сьогодні ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

Українська авіація атакувала 13 районів зосередження живої сили і військової техніки РФ, позиції броньованої техніки та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються.

Ракетні та артилерійські підрозділи атакували 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та техніки противника, позицію зенітних ракетних комплексів, 2 підрозділи ракетних військ і артилерії, 3 склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей.