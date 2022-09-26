РФ замість ракет б'є по Україні іранськими дронами. ЗСУ розробляють нові методи оборони
Російська армія почала замість ракет частіше бити по Україні іранськими дронами-камікадзе. Проте ЗСУ розробляють нові тактичні прийоми для боротьби з ними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі Белсат.
За його словами, окупанти почали менше використовувати дорогі ракети, але активізували удари іранськими дронами. Зафіксовані обстріли у Харківській, Одеські та Миколаївській областях.
Українські захисники вчаться ефективній обороні. ЗСУ використовують стрілецьку зброю, кулемети, зенітні установки, а також засоби РЕБ.
"Усі методи зараз вивчаються, щоб більш ефективно відпрацьовувати по цих БПЛА. 8 із 10 серед перших (дронів - ред.) були збиті, противник це врахував і використовує нові тактичні прийоми, але й ми відпрацьовуємо прийоми протидії. Загроза є, але ціль збивається", - підкреслив речник.
Ігнат вважає, що Росія могла доставити чотирма транспортними літаками Іл-76 кілька сотень дронів з Ірану.
Нагадаємо, українські захисники попередили, що росіяни можуть активізувати удари дронами-камікадзе, тому дали українцям поради.
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