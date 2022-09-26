Литва передала Україні пів сотні бронетранспортерів M113

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Щодо військової підтримки України, то Литва її підтримувала і підтримуватиме. Нагадаю, що буквально три дні тому наша бронетехніка, яку ми відправили, досягла України і зараз цій країні передано 50 бронетранспортерів М113", - заявив міністр.

Очільник Міноборони запевнив, що Литва буде і в майбутньому надавати Україні військову допомогу. За його словами, всі постачання техніки чи іншого озброєння Вільнюс обговорює з союзниками НАТО.

"Наша армія - це армія НАТО, її боєздатність також є важливою для наших союзників. У результаті кожне обговорення, якщо воно стосується скорочення потенціалу, віддачі, доводиться обговорювати, як компенсуватимемо, при чому із союзниками. Є багато питань, які не можуть бути вирішені дуже швидко", - пояснив Анушаускас.