Російські окупанти завдали ракетного удару по Первомайському

У понеділок, 26 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайській Харківський області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Миколи Бакшеєва.

"В наслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура громади. Про місце влучання не повідомляємо! Не викладайте фото і відео влучання. Очікуємо більш точної інформації стосовно наслідків", - розповів він.

За словами очільника міста, наразі мешканцям слід зберігати спокій.

"За можливості перейдіть в укриття або використовуйте правило двох стін", - додав Бакшеєв.

Оновлено 14.40. За даними голови регіону Олега Синєгубова, в Первомайському окупанти завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Крім цього є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано 2 приватні будинки.

"Інформація про поранених уточнюється", - сказав він.

Оновлено 14.46. Мер міста Микола Бакшеєв розповів, що через аварійну ситуацію тимчасово відключено водопостачання деяких вулиць старої частини міста.

"Відновлення водопостачання буде здійснено 27-28 вересня", - уточнив він.