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Чи буде Україна оголошувати додаткову мобілізацію: відповідь Подоляка

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Понеділок 26 вересня 2022 19:23
Чи буде Україна оголошувати додаткову мобілізацію: відповідь Подоляка Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна не має наміру проводити додаткову мобілізацію через оголошення російським диктатором Володимиром Путіним "часткової мобілізації" у його країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв’ю Tagesschau.de.

"Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви. Ми не маємо сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військовослужбовців", - сказав він.

Подоляк також додав, що Україна втрачає не таку велику кількість бійців, як Росія, якій байдуже на жертви.

Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив мобілізацію в Росії. Після цього чоловіки почали масово виїжджати до сусідніх країн.

У різних містах РФ почалися протести, на яких затримали понад дві тисячі людей.

Сьогодні у Дагестані розпочалися нові протести проти мобілізації. Відомо про 20 затриманих.

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