Чи буде Україна оголошувати додаткову мобілізацію: відповідь Подоляка

Україна не має наміру проводити додаткову мобілізацію через оголошення російським диктатором Володимиром Путіним "часткової мобілізації" у його країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв’ю Tagesschau.de.

"Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви. Ми не маємо сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військовослужбовців", - сказав він.

Подоляк також додав, що Україна втрачає не таку велику кількість бійців, як Росія, якій байдуже на жертви.