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У США є план дій, якщо Росія застосує ядерну зброю, - Блінкен

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Понеділок 26 вересня 2022 05:17
У США є план дій, якщо Росія застосує ядерну зброю, - Блінкен Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Сполучених Штатів є чіткий план дій в разі застосування Росією ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена в інтерв'ю CBSNews.

"Ми дуже чітко говорили з росіянами публічно і приватно, щоб вони припинили базікати про ядерну зброю", - сказав посадовець.

На запитання, чи Білий дім контактував із Кремлем щодо загрози ядерної війни, Блінкен відповів: "Так. Дуже важливо, щоб Москва почула від нас і дізналася від нас, що наслідки будуть жахливими. І ми дуже чітко дали це зрозуміти".

За словами глави Держдепу, "в Путіна є чіткий вихід з війни, яку він розпочав, - це покласти їй край. Якщо росія припинить воювати - закінчиться війна, якщо припинить Україна - закінчиться Україна".

Блінкен відмовився поділитися подробицями стосовно того, яким чином Вашингтон зреагує на застосування ядерної зброї. Однак наголосив, що в адміністрації США є план.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував ядерні погрози Путіна. За його словами, вони можуть бути правдивими, але зараз світова спільнота допомагає не допустити цього.

До слова, європейські та американські політики розробляють екстрені плани на випадок, якщо російський диктатор завдасть ядерного удару.

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