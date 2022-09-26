Окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе: сталася масштабна пожежа та детонація

Російські окупанти у ніч на 26 вересня атакували Одеську область трьома дронами-камікадзе. Один безпілотник вдалося збити силам ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

В ОК "Південь" вказали, що, за попередніми даними, постраждалих немає. Наразі вогнеборці намагаються загасити полум'я. Рятувальна операція триває.

Унаслідок удару виникла масштабна пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів. Цивільне населення евакуювали з небезпечної зони.

"Два дрони влучили в об'єкт військової інфраструктури", - зазначили наші воїни.

Нагадаємо, 25 вересня ЗСУ знищили іранський дрон-камікадзе.

Також ми писали, що, за даними Оперативного командування "Південь", Росія не може використовувати іранські БПЛА по всій території України через обмежену дальність їх польоту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.