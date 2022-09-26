Росіяни вночі обстріляли ракетами Запоріжжя: в мерії розповіли про наслідки
Російські окупанти у ніч на 26 вересня обстріляли ракетами Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога були пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.
"Вночі Запоріжжя знову зазнало ракетного удару", - поінформував посадовець.
Куртєв розповів, що внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені житлові будинки - повилітали вікна, а також постраждали освітній заклад і заклад охорони здоров'я.
Окрім цього, пошкоджений гаражний кооператив. Там сталася пожежа, постраждали автомобілі.
Нагадаємо, 25 вересня росіяни ракетами обстріляли Запоріжжя. У місті зафіксували близько 10 "прильотів", зазнали поранень цивільні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.