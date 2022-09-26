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Росіяни вночі обстріляли ракетами Запоріжжя: в мерії розповіли про наслідки

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Запоріжжя, Понеділок 26 вересня 2022 07:35
Росіяни вночі обстріляли ракетами Запоріжжя: в мерії розповіли про наслідки Фото: Росіяни вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 26 вересня обстріляли ракетами Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога були пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Вночі Запоріжжя знову зазнало ракетного удару", - поінформував посадовець.

Куртєв розповів, що внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені житлові будинки - повилітали вікна, а також постраждали освітній заклад і заклад охорони здоров'я.

Окрім цього, пошкоджений гаражний кооператив. Там сталася пожежа, постраждали автомобілі.

Нагадаємо, 25 вересня росіяни ракетами обстріляли Запоріжжя. У місті зафіксували близько 10 "прильотів", зазнали поранень цивільні.

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Запоріжжя Війна Росії проти України
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