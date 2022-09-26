Росіяни вночі обстріляли ракетами Запоріжжя: в мерії розповіли про наслідки

Російські окупанти у ніч на 26 вересня обстріляли ракетами Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога були пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Вночі Запоріжжя знову зазнало ракетного удару", - поінформував посадовець. Куртєв розповів, що внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені житлові будинки - повилітали вікна, а також постраждали освітній заклад і заклад охорони здоров'я. Окрім цього, пошкоджений гаражний кооператив. Там сталася пожежа, постраждали автомобілі.