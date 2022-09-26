РФ готує масовані кібератаки в Україні, Польщі та країнах Балтії: які об'єкти під загрозою
Окупанти готують масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України, Польщі та країн Балтії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
"Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України. У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі", - йдеться в повідомленні, де вказують, що РФ використає досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років
Також, за даними розвідників, Кремль має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.
"Ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій ЗСУ", - додають в ГУР.
Як повідомлялось, СБУ викрила у Києві агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону. СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників.
Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари ворога для зриву опалювального сезону на півдні України. Житель Миколаєва мав отримати за цю "винагороду".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.