Ракетний удар по Києву та військова допомога від Ісландії: новини за 25 березня

Учора, 25 березня 2024 року, росіяни вдарили ракетами по Києву. А Ісландія приєдналася до ініціативи Чехії щодо постачання Україні боєприпасів.

Війна Росії проти України: останні новини

РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами з Криму: цілі збили, тип встановлюється

Російські окупанти вдарили по Києву двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму.

За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

"Цілі знищено, тип встановлюється", - додав він.

Цей удар РФ став третім по столиці за останні п'ять днів. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Ісландія приєднається до ініціативи Чехії по закупівлі снарядів для України

Ісландія вирішила підтримати ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для української армії. Країна виділить на це близько 2 млн євро.

"Боєприпасів не вистачало, і Чехія у співпраці з основними країнами-партнерами Ісландії взяла на себе зобов'язання забезпечити боєприпасами артилерію України, яка відіграє ключову роль в обороні країни", - йдеться в заяві.

Зазначається, що на даний момент проєкт Ісландія витратить близько двох мільйонів євро.

Міністр закордонних справ Б'ярні Бенедиктссон сказав, що така допомога є підтримкою міжнародного права, а також захистом власних інтересів у сфері безпеки.

За його словами, це рішення повинен буде затвердити парламент. Також очільник МЗС запевнив, що країна має намір далі рухатися й підтримувати Україну в подібних ініціативах.

Є постраждалі, відсутнє світло та пошкоджено інфраструктуру. Що відомо про атаку РФ на Одесу

Російська Федерація вдень понеділка, 25 березня, в черговий раз завдала ракетного удару по місту Одеса.

За даними глави Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на 19:17 відомо про трьох постраждалих жінок. Однак їх поранення не важкі. Також відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибите скло.

Пізніше у Силах оборони півдня повідомили, що ворог вдарив по рекреаційній зоні Одеси подвійним ударом за балістичною траєкторією.

Також кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Кулеба і Боррель обговорили можливості ЄС по поставкам Україні систем Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні, 25 березня, обговорив із високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем можливості щодо посилення систем ППО України.

Міністр поінформував Борреля про удари російських балістичних ракет по українській столиці та інших містах.

За словами Кулеби, Україна наразі є єдиною країною у світі, яка практично щодня зазнає атак балістичними ракетами.

Міністр додав, що Patriot мають бути розміщені тут і зараз, щоб рятувати людські життя, а не залишатися в місцях, де ракетна загроза дорівнює нулю.

"Ми обговорили, що ЄС може зробити, щоб допомогти Україні якнайшвидше отримати більше Patriot та інших систем ППО", - написав глава МЗС України.

На відновлення підуть роки. Харків залишився без ТЕЦ-5, місто живлять інші області

Російський удар по Харкову, який відбувся 22 березня, призвів до руйнування енергетичних об'єктів. Електричне живлення Харкова відбувається завдяки іншим регіонам.

За словами представника прес-служби ТЕЦ-5 Наталії Вербової, внаслідок масованої атаки росіян найбільших руйнувань зазнала ТЕЦ-5. Через це живлення міста відбувається силами інших регіонів.

"Повністю оцінити масштаби завданих теплоцентралі збитків та необхідних відновлювальних робіт на об’єкті можна буде лише після завершення огляду та розбору завалів. Але, на думку енергетиків, вже сьогодні очевидно, що це вкрай трудомісткий і затратний процес, порівнянний із новим будівництвом," - розповіла вона.

Водночас директор ТЕЦ-5 Олександр Мінкович, розповів, що для відновлення централі необхідно виготовити ексклюзивне обладнання для енергоблоків, зокрема, турбін, генераторів.

"У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і постачанням устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік", - сказав він.

Зеленський назвав завдання для українських захисників на сході Чорного моря

Українським захисникам необхідно позбавити російських окупантів можливості оперувати у східній частині Чорного моря.

Глава держави з нагоди 32-ї річниці створення Служби безпеки України привітав співробітників СБУ зі святом.

У ході свого виступу президент нагадав про далекобійність та прицільність українських дронів як у небі, так і на землі.

Зеленський розповів, що Україна очікує від СБУ ще більшої результативності у боротьбі з окупантами.

"Російським військовим кораблям вже не місце в західній частині Чорного моря і поблизу нашого Криму, але нехай вони втратять можливість оперувати і на сході Чорноморської акваторії", - зазначив глава держави.

Не тільки "Ямал" та "Азов". У ВМС не виключили ураження ще одного корабля РФ у Криму

Під час удару по Криму 23 березня міг бути пошкоджений ще один російський корабель - "Іван Хурс". Він може стати третім у списку після пошкодження ВДК "Ямал" та "Азов".

"Ця інформація (про пошкодження кораблів РФ, - ред.) потребує деякого часу для того, щоб її верифікувати повністю. Ми її подаємо також виважено. Я сьогодні тільки зранку підтвердив, що обидва кораблі ("Ямал" та "Азов", - ред.) пошкоджено. Зараз так само стоїть питання про пошкодження "Івана Хурса". Ця інформація так само верифікується", - розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

За його словами, є така підозра, що цей корабель також отримав пошкодження.

"Станом на зараз можемо підтвердити, що обидва ВДК отримали пошкодження, їх характер встановлюється, один з них одразу відправився на ремонт", - додав спікер.

Коментуючи важливість ураження кораблів РФ, Плетенчук зазначив, що з 13 кораблів РФ на початок повномасштабного вторгнення, в строю залишається три.

Командувач підготовкою Сухопутних військ ЗСУ йде з посади

Генерал-майор Віктор Ніколюк йде у відставку з посади командувача підготовкою Сухопутних військ Збройних сил України.

Він зазначив, що нині вимагає від кожного українця, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом.

"І все це планую зробити, очоливши одне зі з'єднань і один із напрямків фронту. Складаю з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ і бажаю своєму наступникові продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік", - заявив Ніколюк.

Він також додав, що вдячний усім за плідну співпрацю і впевнений у її продовженні в нових умовах.

В ГУР розповіли подробиці ураження російського корабля "Ямал"

У тимчасово окупованому Севастополі 23 березня був атакований великий десантний корабель Росії "Ямал". Ушкодження судна критичні.

Так, 23 березня у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму.

"Зокрема, був атакований 13-й судноремонтний завод ЧМ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал", - йдеться у повідомленні.



За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" носить критичний характер - пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

"Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", - зазначили у розвідці.