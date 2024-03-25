Ракетна атака на Київ: що відомо про наслідки

У понеділок, 25 березня, російські окупанти здійснили чергову ракетну атаку на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна. Для написання матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка, Telegram-канал КМВА.

Внаслідок роботи ППО було зафіксовано падіння уламків у Печерському районі столиці. Також відомо про пошкодження житлового будинку.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди", - повідомили у КМВА.

Крім того, мер столиці заявив, що наразі екстрені служби прямують у три райони Києва. Зокрема, в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці.

У КМВА додали, що внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок в Печерському районі.

"Також, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах", - йдеться у повідомленні.

Оновлено (11:00)

У КМВА повідомили, що Голосіївському районі Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.

Оновлено (11:06)

Кличко повідомив, що у Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі.

"Екстрені служби працюють на місці. Наразі виявили одну постраждалу. Їй медики надали допомогу на місці", - заявив він.

Оновлено (11:15)

Кличко повідомив, що наразі двоє постраждалих у Печерському районі Києва.

"Одній жінці надали допомогу на місці. Другу - медики госпіталізували", - заявив він.

Оновлено (11:20)

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється.

Оновлено (11:23)

Мер Віталій Кличко повідомив, що двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували.

Оновлено (11:43)

Кличко повідомив, що внаслідок атаки РФ вже пʼятеро постраждалих в Печерському районі.

"Трьом медики надали допомогу на місці. Двох - госпіталізували", - повідомив він.