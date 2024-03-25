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Третя штурмова під Авдіївкою ліквідувала батальйон окупантів і уразила два танки

Авдіївка, Понеділок 25 березня 2024 17:14
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Третя штурмова під Авдіївкою ліквідувала батальйон окупантів і уразила два танки Архівне фото: Третя штурмова під Авдіївкою ліквідувала батальйон окупантів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни під Авдіївкою на Донеччині знищили батальйон окупантів. Також їм вдалося уразити два танки та ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду ЗСУ.

"За минулий тиждень підрозділи Третьої штурмової бригади ліквідували кількість живої сили ворога, еквівалентну російському батальйону", - йдеться в заяві.

Зазначається, що 146 окупантів було знищено, а 287 - поранено. Також воїнам вдалося знищити російські дрони "SuperCam" і "Ланцет", вразити два танки Т-80 і БМП-3, а ще пошкодити САУ "Нона-С".

"На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб атакувати та продовжує штурмувати українські передові позиції. Завдання Третьої штурмової - знищити максимум", - написали військові.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, нещодавно українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.

Як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якби союзники передали б нашим військовим боєприпаси вчасно, то з Авдіївки не довелося б відступати. Після цього в районі населеного пункту було втрачено контроль над кількома селами.

Також ЗСУ повідомляли, що російські окупанти застрягли в районі Авдіївки та не можуть просуватися далі. Основні зусилля вони зосереджують у районі Новомихайлівки.

Як писало The New York Times, наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів. Україна спрямувала значні сили для захисту цього району, а російські війська атакують у відкритих полях з невеликим прикриттям.

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