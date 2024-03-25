На відновлення підуть роки. Харків залишився без ТЕЦ-5, місто живлять інші області

Російський удар по Харкову, який відбувся 22 березня, призвів до руйнування енергетичних об'єктів. Електричне живлення Харкова відбувається завдяки іншим регіонам.

Про це розповіла представник прес-служби ТЕЦ-5 Наталія Вербова, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За її словами, внаслідок масованої атаки росіян найбільших руйнувань зазнала ТЕЦ-5. Через це живлення міста відбувається силами інших регіонів.

"Повністю оцінити масштаби завданих теплоцентралі збитків та необхідних відновлювальних робіт на об’єкті можна буде лише після завершення огляду та розбору завалів. Але, на думку енергетиків, вже сьогодні очевидно, що це вкрай трудомісткий і затратний процес, порівнянний із новим будівництвом," - розповіла вона.

Водночас директор ТЕЦ-5 Олександр Мінкович, розповів, що для відновлення централі необхідно виготовити ексклюзивне обладнання для енергоблоків, зокрема, турбін, генераторів.

"У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і постачанням устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік", - сказав він.

Масований обстріл України 22 березня та наслідки у Харкові

Нагадаємо, війська РФ вранці 22 березня серед інших українських міст здійснили масовану атаку по території Харкова та області міста.

Як розповідав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, під час масованого обстрілу в регіоні було зафіксовано влучання 21 ракети.

Внаслідок обстрілів Харкова місто було повністю знеструмлене. Також були проблеми із водопостачанням.



Пізніше в ОВА заявили, що у Харкові та області можуть ввести відключення світла за графіками - тимчасово для стабілізації ситуації.

Так, у місті запровадили графіки відключень світла, а в перший день повідомлялось про відсутність інтернету та зв'язку в багатьох районах.

Також президент Володимир Зеленський зазначив, що після масованої атаки РФ 22 березня найскладніша ситуація залишається у Харкові. При цьому в частині громад інших постраждалих регіонів діють аварійні графіки відключень.

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